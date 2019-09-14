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'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' yürüyşleri başladı! Bayrağı alan meydanlara çıktı

Hakkari, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri düzenlendi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan Bingöllüler, sloganlar atarak teröre tepki gösterdi.

GÜNDEM 14.09.2019, 15:23
'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' yürüyşleri başladı! Bayrağı alan meydanlara çıktı
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HAKKARİ, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşları ile  çok sayıda vatandaşın  katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri  gerçekleştirildi.  Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK)  öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet,  Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde  toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin  yapıldığı 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri  ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk  bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.
 
 "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının  atıldığı mitingde konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, son günlerde artan terör  olayların kınamak, şehitlere sahip çıkmak, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır  annelerine destek vermek üzere toplandıklarını söyledi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve Mardin'deki terör olaylarında şehit  olanlar başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını  belirten Tan, hain ve alçakça eylemleri gerçekleştiren PKK terör örgütünü,  destekçilerini ve siyasi uzantılarını nefretle kınadı. Tan, terör örgütünün Kulp  ilçesinde sivil ve savunmasız insanları hedef alarak şehit ettiğini anımsatarak  şöyle konuştu:
 
 "Bu insanlarımız Kürt kökenli ve tek amaçları çalışarak ekmeğini  kazanmaktı. Geçmişten beri binlerce Kürt ve Zaza kökenli sivil, savunmasız  vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Dağlarımızda yaptığınız katliamların  izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma  adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da  değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Siz birilerinin ellerini  yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz."
 
 Geçmişi katliamlarla dolu olan PKK terör örgütüne bir kez daha  vatansever insanların diyarı Bingöl'den seslendikleri aktaran Tan, Türkçe, Kürtçe  ve Zazaca "Yeter" diyerek "Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz."  ifadesini kullandı. İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından okunan duayla sona eren mitinge,  Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de katıldı.
 
  Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen  vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki  göstererek PKK'yı lanetledi.  Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan  çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan  için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez,  vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.  Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Elazığ İl  Başkanı İbrahim Bahşi, eli kanlı terör örgütünün asker, polis, öğretmen, çocuk,  genç, yaşlı ve kadın demeden kan akıtmaya devam ettiğini belirtti.
 Ülkede yaşanan terör saldırılarının Irak, Suriye, Filistin, Afganistan  ya da Yemen'de yaşanan terör olaylardan bağımsız olmadığını, hedefin tüm İslam  coğrafyası olduğunu vurgulayan Bahşi, varlıklarını ve çıkarlarını İslam  coğrafyasının parçalanmışlığında gören dış güçlerin bu terör yapılanmalarını  finanse ettiğini dile getirdi. Bahşi, şöyle konuştu:   "Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak  aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve  teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte  yaşama iradesidir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice  saldırılar kimden gelirse gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün  arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine  karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam  edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."
 
 Bahşi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin odun toplamaya giden masum  sivillere yönelik terör saldırısını da nefretle kınadıklarını dile getirdi.  Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarının kurtarılması için  başlattıkları oturma eylemini de yürekten desteklerini kaydeden Bahşi,  "Diyarbakır'daki annelere selam olsun. Hacire annemizin başlattığı bu şanlı  eylemin, bu soylu duruşun herkese örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Hacire  annemizin ateşlediği bu direniş fitilinin önce bölgemizde sonra Orta Doğu'da  sonra da tüm İslam coğrafyasında bir bomba gibi patlayarak İslam düşmanlarının  güçlerini yerle bir etmesini Rabb'imizden diliyoruz." dedi.
 
Hakkari'de sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için STKlar tarafından Hakkari'de de, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingi düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'PKK şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.
 
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Şehir Stadyumu'ndan Hastane Caddesi'ne, buradan da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe 1995 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman da katıldı. Babası adına bir kütüphane açan ve kendisi de İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Adıyaman, terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, "Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım" dedi.

#Hakkari #Bingöl #Elazığ
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