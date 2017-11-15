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Terör örgütünün kilit ismi yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün önemli isimlerinden G.S., silahlarıyla birlikte İstanbul Maltepe'de yakalandı. Aynı örgütten uluslararası arama kararı bulunan Erdal Gökoğlu da Belçika polisi tarafından bu sabah Brüksel’de gözaltına alındı

Terör örgütünün kilit ismi yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün önemli isimlerinden G.S., silahlarıyla birlikte İstanbul Maltepe'de yakalandı. Aynı örgütten uluslararası arama kararı bulunan Erdal Gökoğlu da Belçika polisi tarafından bu sabah Brüksel’de gözaltına alındı

15 Kasım 2017 Çarşamba 18:38
Terör örgütünün kilit ismi yakalandı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü DHKP-C içinde ‘sorumlu’ düzeyde bulunan ve örgütün Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB) kanadında eylem yapan G.S.’nin, Maltepe’de silahları ile birlikte yakalandı. Üzerinde 2 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile özel yazılımla korunaklı hale getirilmiş 2 adet dizüstü bilgisayar, şifreli programla korunaklı durumda olan ve içinde eylem talimatı içerdiği öne sürülen 4 adet hafıza kartı ile birlikte ele geçirilen G.S.’nin, arananlar listesinde hangi kategoride yer aldığı ise belirtilmedi.
Aynı örgütte faaliyet gösteren ve uluslararası arama kararı bulunan Erdal Gökoğlu adlı DHKP/C'linin de bu sabah Belçika polisi tarafından başkent Brüksel’de gözaltına alındığı öğrenildi.
 
Belçika'da yakalanan DHKP/C'li Erdal Gökoğlu, ilk olarak 26 Eylül 1999 yılındaki Ulucanlar Cezaevi isyanları ile gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulDHKP-CErdal GökoğluMit
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