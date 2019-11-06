Terör örgütüne katılan Ceren'in sonu diğerleri gibi oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri gerek sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlediği başarılı operasyonlarla nefes aldırmıyor. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere sınır ötesi operasyon düzenleyen Mehmetçik, bölgeyi teröristlerden temizledi. Bölgede peş peşe öldürülen terörist haberleri gelirken Ceren Güneş'in öldürülmesi dikkat çekti. Muğla'da terör örgütü PKK/YPG'ye katılan terörist, Suriye'de Türk askeri ile girdiği çatışmada öldürüldü.

MUĞLA'DAN SURİYE'YE

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı. YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi.