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Terör örgütüne büyük darbe! 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Kava kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 11.09.2019, 08:12
Terör örgütüne büyük darbe! 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirlen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

#terör örgütü #terörist #ağrı #Patnos
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