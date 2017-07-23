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Terör örgütüne ait iki odalı sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçeside terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonu kapsamında patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum nitrat ele geçirildi, teröristlere ait 2 odalı sığınak imha edildi

Terör örgütüne ait iki odalı sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçeside terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonu kapsamında patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum nitrat ele geçirildi, teröristlere ait 2 odalı sığınak imha edildi

23 Temmuz 2017 Pazar 09:25
Terör örgütüne ait iki odalı sığınak imha edildi
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DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'nin kuzeydoğusundaki dağlık ve  kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgedeki yerleşim yerlerinde barınan,  aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı  teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak,  barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerinin  ele geçirilmesi, işbirlikçilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve adli  aramaların yapılması amacıyla 20 Temmuz'da başlatılan "Bayrak-56 Şehit Jandarma  Uzman Çavuş Gökhan Bayram" operasyonu dün gece başarıyla tamamlandı.
2 ODALI VE 20 METRE 

Jandarma ekipleri, dere yatağında 2 odalı, mutfak ve malzemelikten  oluşan yaklaşık 20 metrekarelik sığınak buldu. Cumhuriyet savcılığının  talimatıyla belirlenen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi, yaşam  malzemeleri de yerinde imha edildi. Başarıyla tamamlanan operasyon kapsamında, sorgulaması yapılan 77  kişiden yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4'ü, askerlik Kanunu gereğince  tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Teröristlerce 30 Haziran'da yağmalanan bir  araç bulundu, mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum  nitrat, teröristlere ait 2 sırt çantası, 25 el bombası, 9 büyük boy araç telsizi,  6 el telsizi, 150 elektrikli fünye, kıyafet, 2 uyku tulumu, 7 panço, 17  battaniye,  20 metrekare branda, 10 büyük tüp, 10 küçük tüp, 500 orta boy pil, 15  kilogram bulgur, 20 kilogram pirinç, 250 örgütsel Kitap ele geçirildi.  Ayrıca 23 bin kök Hint keneviri, 205 kilogram toz esrar bulundu.

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