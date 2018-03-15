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Terör örgütüne ağır darbe! Ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Terör örgütüne ağır darbe! Ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi

15 Mart 2018 Perşembe 20:03
Terör örgütüne ağır darbe! Ele geçirildi
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BÖLGEDEKİ güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı  Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı  operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye  devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat  imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır  silah mühimmatı ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağır DarbeTerör örgütü
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