Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 30 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 4 kişiyi katlederken en az 30 kişiyi de yaraladı." ifadeleri yer aldı.