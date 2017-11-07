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Terör örgütü sığınağında Kürtçe İncil bulundu

Muş'un Şenyayla bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'nın sığınağında, çeşitli yaşam malzemelerinin yanı sıra Kürtçe İncil de bulundu

Terör örgütü sığınağında Kürtçe İncil bulundu

Muş'un Şenyayla bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'nın sığınağında, çeşitli yaşam malzemelerinin yanı sıra Kürtçe İncil de bulundu

07 Kasım 2017 Salı 12:11
Terör örgütü sığınağında Kürtçe İncil bulundu
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma  Komutanlığınca Şenyayla bölgesindeki Kozme Dağı yakınlarında bölücü terör örgütü  PKK'nın kış üslenmesine yönelik, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-142"  operasyonu düzenlendi.
Operasyonda tespit edilen iki sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi,  örgütsel doküman, Murat Nehri'nin karşı kıyısına geçmek için kullanılan şişme bot  ile Kürtçe İncil ve Zerdüştlükle ilgili kitap ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MuşŞenyaylaTerör örgütüPKKKürtçe İncil
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