Terör örgütü PYD denetimindeki bölgeden taciz ateşi açıldı

GECE geç saatlerde Telabyad ’ın kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD’nin silahlı kanadı YPG’liler tarafından Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı. Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme Akçakale’de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu.

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