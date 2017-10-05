Terör örgütü PKK’ya ‘son darbe’ operasyonu

ANKARA'DAKİ son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında değerlendirilen istihbarat raporu, terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki gücünün gün geçtikçe eridiğini gösterdi. İstihbarat birimleri ülke içinde elinde bin 200 teröristten oluşan insan kaynağı kaldığı tespit edilen terör örgütü PKK'nın, 300 teröristi kış yapılanması kapsamında sınır dışına çekmeye çalıştığını tespit etti. İstihbarat bilgileri çerçevesinde çalışma yapan güvenlik birimleri "aşamalı terörist temizliği" planı hazırladı. Bu çerçevede düzenlenecek nokta operasyonlarla 300 terörist kasıma kadar, 300 terörist de önümüzdeki yılın şubat ayının sonuna kadar etkisiz hale getirilecek. Öte yandan örgütün eylül-ekim-kasım aylarında girişeceği kış üstlenmesine kesinlikle fırsat verilmeyecek. Çocuğu dağa kaçırılan ailelerle iletişime geçen ikna timleri ailelerle daha sık temas kuracak.



TATBİKAT 17'NCİ GÜNÜNDE

TSK'nın, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikatın 17'inci gününde askerlere eğitim verildi. Irak askerlerinin katılımıyla devam eden tatbikatta askerler zırhlı araçlar ile bölgeye intikal etti. Zırhlı araçlarda manevra eğitimi yapan askerler, daha sonra birliklerine geri döndü.



1 AYDA 222 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, eylül ayında 222 teröristi etkisiz hale getirdi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 163 şüpheliden aralarında avukatların da bulunduğu 106'sı tutuklandı. Operasyonlar yurt genelinde sürüyor.