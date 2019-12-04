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Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı! Genç kızın annesi yardım istiyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızını bulmak için mücadele ediyor

GÜNDEM 04.12.2019, 22:48
Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı! Genç kızın annesi yardım istiyor
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Nilüfer T'nin (20) annesi Maide T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 12 Kasım'dan bu yana eve gelmediğini ve terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından kendilerinden koparıldığını söyledi.

Maide T, ''Kızım Nilüfer, terör örgütü yandaşlarınca kandırıldı. Kızıma ulaşamıyoruz. Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim." dedi.

"SİYASİ KONUŞMALAR YAPMAYA BAŞLADI"

Üzüntülü anne, her şeyin kızının bir folklor grubuna katılmak istemesiyle başladığına dikkat çekerek, "Kızım 3 yıl önce halk oyunları grubuna katılmak istediğini söyledi. O dönem ben de sosyal aktivite olması açısından izin verdim ancak oraya başladıktan sonra kızım siyasi konuşmalar yapmaya başladı. Bu konuşmalar daha da artınca folklore gitmesine izin vermedim, zorla bıraktırdım." diye konuştu.

"ya sen kızını ikna edersin ya da kızın seni ikna eder"

Kızının gittiği derneğin adının "Nevenda Kurdistaniyen Li Berline" olduğunu ve buradakiler tarafından kandırıldığını kaydeden Maide T, şöyle devam etti:

"Ben derneğe gidip kızımı istedim. 'Benim kızım sizde, kızımı bana verin' dedim. Oradaki bir kadın bana kızımı soruşturacağını ve dönüş yapacağını söyledi. Bana telefonda 'tamam dersem bizde demektir' dedi. Ertesi gün arayıp 'tamam' dedi. Bana, kızımın gençlik örgütü tarafından götürüldüğünü ancak yerini bilmediğini söyledi. Bana, 'ya sen kızını ikna edersin ya da kızın seni ikna eder' dedi. Ben de kesinlikle kabul etmediği mi kızımı istediğimi söyledim. Bu, örgüte karşı bir mücadeledir. Bunlar kızımı her yere götürebilir. Ben Fransa ya da Belçika'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum."

"POLİS, 'BİR ŞEY YAPAMAYIZ' DEDİ"

Maide T, derneğe gittiğinde kızı tarafından yazılmış bir mektubun kendisine verildiğini dile getirerek, "Kızımın Türkçesi zayıf, bu mektubu yazması çok zor. Yazı kızımın yazısı ancak ona yazdırılmış olduğunu anladım. Belli ki kızımın önüne örnek mektup koymuşlar. Mektupta ne alakaysa siyasi söylemler mevcut. Kızım bana neden siyasi mesajlar içeren mektup yazsın ki?'' ifadelerini kullandı.

Durumu polise de bildiren Maide T, kızı reşit olduğu için polisin "bir şey yapamayız, terör örgütüne katılırsa araştırabiliriz" dediğini aktardı.

Maide T, kızını terör örgütü yandaşlarının elinden kurtarmak için mücadelesini sürdüreceğinin altını çizerek, yetkililerden yardım istedi.

#terör örgütü #berlin #PKK
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