Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110245
ALTIN
158.757
DOLAR
3.8781
STERLİN
5.0799
EURO
4.5555
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

Terör örgütü PKK'nın bombalı eylem planı deşifre edildi

Ağrı'da jandarma birimleri, PKK terör örgütünün yeni bir bombalı araç eylem planını deşifre etti. Örgüt üyelerinin toprağa gömdüğü 50'şer kiloluk 33 torbada, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın bombalı eylem planı deşifre edildi

Ağrı'da jandarma birimleri, PKK terör örgütünün yeni bir bombalı araç eylem planını deşifre etti. Örgüt üyelerinin toprağa gömdüğü 50'şer kiloluk 33 torbada, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi

14 Kasım 2017 Salı 18:29
Terör örgütü PKK'nın bombalı eylem planı deşifre edildi
banner404

PKK'nın bombalı eylem planı deşifre edildi. İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK'lı teröristlerce kullanılabilecek sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imha edilmesi amacıyla, Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkiinde 'Şehit Uzman Jandarma 11'inci Kad. Çavuş Mehmet Bolat 17-33 Operasyonu' düzenlendi.

Operasyon kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, dün, dere yatağına gömülü halde, 33 torba ile  30 ve 60 kiloluk birer boş bidon buldu. Yapılan incelemede, 50'şer kiloluk torbalarda bombalı eylemler için kullanılacağı değerlendirilen, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen söz konusu malzemeler de parmak izi alma işlemleri tamamlandıktan sonra olay yerinde imha edildi.

2 KASIM'DA DA BOMBALI ARAÇ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin şifreli görüşmelerinde yoğunlukla bahsedilen 'tüp' ve 'gübre' sözcüklerini deşifre eden istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin kısa zaman içerisinde bombalı araç eylem gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 2 Kasım'da Ağrı Dağı'nda bomba yüklendiği tespit edilen aracı, Hallaç Köyü yakınlarında durdurdu. Çaresiz kalan teröristler, aracı boş arazide patlatmak zorunda kaldı. Patlama neticesinde hiçbir personel yaralanmadığı gibi zayiat da meydana gelmedi ve terör örgütü üyelerinin bombalı araç eylemi operasyonla başarısızlığa uğratıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKTerörBombalı Eylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası
HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası
Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!
Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!
Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu
Özel okullar için önemli gelişme! MEB, sınav kararını duyurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim