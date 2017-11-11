Terör örgütü o bölgeyi ele geçirdi

SURİYE'NİN Ebu Kemal kentinin kontrolünün yeniden terör örgütü DEAŞ'a geçtiği iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman,"DEAŞ, Ebu Kemal'de yeniden kontrolü sağladı. Rejim güçleri ve müttefik milisler şimdi şehrin sınırlarında" dedi.
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