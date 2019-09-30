Terör operasyonunda HDP'li başkanlara gözaltı
Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ikisinin HDP Tunceli İl Eş Başkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM 29.09.2019, 13:24 29.09.2019, 13:25
TUNCELİ'DE, HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı.
HDP EŞ BAŞKANLARINA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla HDP'li eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:44
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2