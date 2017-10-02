Terör operasyonu

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Gece saat 04.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında Kâğıthane İlçesi, Nurtepe Mahallesi, Cansu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerinde çalışma yapıldı.

Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Aramalar sırasında sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken özel timler çevrede devriye attı. Adreste yapılan aramaların ardından şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.