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terör operasyonu! Gözaltılar var...

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 10'unun, Başakşehir'de İETT otobüsüne düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili aranan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi

terör operasyonu! Gözaltılar var...

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 10'unun, Başakşehir'de İETT otobüsüne düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili aranan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:31
terör operasyonu! Gözaltılar var...
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İSTANBUL'DA, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi akşamı Başakşehir Güvercintepe Mahallesi  Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırı  gerçekleştirdiği belirlenen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekiplerin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik  yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyet gösteren biri 18  yaşından küçük olmak üzere 10 şüpheli, molotofkokteylli saldırıya katıldıkları  iddiasıyla yakalandı.Ayrıca terör örgütünün İstanbul'daki sözde özel kuvvetler hücresine  yönelik operasyonların devamında, daha önce PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle  tutuklanan bazı kişilerle irtibatları bulunduğu belirlenen iki şüpheli de  gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital  malzemeler ele geçirildi.Ekiplerin, Başakşehir'deki saldırıyla ilgili diğer 4 kişinin  yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulPKK Operasyonu
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