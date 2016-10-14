Terör operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı

ALINAN bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Kamışlar Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya 2007 yılında Van'dan katılan "Dilaf" kod adlı Y.B. adlı kadın ile 2013 yılından bu yana terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'de görevli Suriye uyruklu A.M. yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ve Van'dan Hatay'a geldikleri tespit edilen F.B. ile M.H.T. isimli şahıslar da gözaltına alındı.