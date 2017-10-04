Terör operasyonu: 24 gözaltı

Aranan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon doğrultusunda İstanbul ve diğer illerde yapılan baskınlarda, aranan 33 kişiden 24'ü yakalandı.

ALINAN bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlattı.

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