Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Terör bu coğrafyadan defolup gidecek"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terörle bölgede nifak tohumlarını ekilmeye çalışıldığını belirterek, "Bölge insanını kendi içinde kendileriyle çatıştırarak aralarını açmaya çalışıyor, insanlarımızın huzurunu kaçırıyorlar. Kendilerine bir ortam oluşturarak terörü destekleme adına ellerinden gelen çaba ve gayreti gösteriyorlar. Terör bu coğrafyadan defolup gidecek." dedi

"Terör bu coğrafyadan defolup gidecek"

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terörle bölgede nifak tohumlarını ekilmeye çalışıldığını belirterek, "Bölge insanını kendi içinde kendileriyle çatıştırarak aralarını açmaya çalışıyor, insanlarımızın huzurunu kaçırıyorlar. Kendilerine bir ortam oluşturarak terörü destekleme adına ellerinden gelen çaba ve gayreti gösteriyorlar. Terör bu coğrafyadan defolup gidecek." dedi

25 Temmuz 2017 Salı 17:22
"Terör bu coğrafyadan defolup gidecek"
banner404

BİTLİS Polisevi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Ustaoğlu,  yaptığı konuşmada, bu kadim kentin evliyalara ev sahipliği yaptığını, emniyet ve  güven şehri olarak anılması gerektiğini söyledi.

Devletin gecesini gündüzüne katarak terörle mücadele ettiğini  vurgulayan Ustaoğlu, asker, polis ve korucuların nasıl en ücra köşelere,  teröristlerin inlerine kadar kahramanca girdiklerinin görüldüğünü kaydetti.  Ustaoğlu, "Bu verilen mücadele güvenlik güçlerimizin tek başına yapacağı bir iş  değildir. Onlar kahramanca, şehit olma pahasına bayrağımızı indirtmemek,  ezanımızı susturmamak ve devletimizi böldürmemek için 24 saat mücadele veriyor."  ifadelerini kullandı.

"Halk destek vermeseydi bu seviyeye gelmezdi"

"Halkımız bugün bize destek vermeseydi, teröre karşı bu kararlı  mücadeleyi bu seviyeye getiremezdik." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Terör, bölgede nifak tohumlarını ekmeye çalışıyor. Bölge insanını  kendi içinde kendileriyle çatıştırarak aralarını açmaya çalışıyor, insanlarımızın  huzurunu kaçırıyorlar. Kendilerine bir ortam oluşturarak terörü destekleme adına  ellerinden gelen çaba ve gayreti gösteriyorlar. Terör bu coğrafyadan defolup  gidecek."

"Bitlis'te 180 güvenlik korucusu şehit edilmiş"

En büyük acıları bölge insanının yaşadığına işaret eden Ustaoğlu,  şunları kaydetti:

"24 yıllık iş hayatımda bu bölgedeki insanların terörden ne denli  acılar yaşadığını biliyorum. Bitlis'te 180 güvenlik korucusu şehit edilmiş.  Bunların hepsi sizlerin evlatlarınız, kardeşiniz, ağabeyiniz, oğlunuz ya da  akrabanız. Yani bu acıyı kendi içinde hisseden biliyoruz ki sizlersiniz.  Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yıllardır sürdürülen bu mücadele bize bir daha  gösterdi ki bu kadim şehir başta olmak üzere bu coğrafyada ne verecek bir  toprağımız ne de gidecek başka bir yurdumuz var. Biz de diyoruz ki ya bu  topraklarda ölürüz ya da hainleri bu topraklara gömeriz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TerörBitlisİsmail Ustaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim