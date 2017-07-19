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Terledi yakalandı

İstanbul'da, Fas'tan gelen uyuşturucu kuryesinin çanta ve sindirim sisteminde 1 kilo 460 gram gelen 258 kapsül halinde esrar ele geçti. Terleyince şüphelenilerek yakalanan kuryenin çantasında ele geçen kapsüllerin uçakta daha fazla dayanamayarak çıkardığı kapsüller olduğu belirlendi

Terledi yakalandı

İstanbul'da, Fas'tan gelen uyuşturucu kuryesinin çanta ve sindirim sisteminde 1 kilo 460 gram gelen 258 kapsül halinde esrar ele geçti. Terleyince şüphelenilerek yakalanan kuryenin çantasında ele geçen kapsüllerin uçakta daha fazla dayanamayarak çıkardığı kapsüller olduğu belirlendi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:23
Terledi yakalandı
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NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2017 günü, Fas Kazablanka'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir kişiden tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Terlediği de belirlenen 37 yaşındaki K.D'nin çantasında yapılan aramada 78 kapsül içerisinde esrar ele geçti.Terledi yakalandıYoğun şekilde terlemesi nedeniyle midesinde de uyuşturucu olabileceği değerlendirilerek MR'ı çekildi. Sindirim sisteminde de onlarca kapsül görüldü. Hastaneye götürülen K.D'nin sindirim sistemindeki kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı.180 kapsül de sindirim sisteminden çıkarıldı. 258 kapsülde 1 kilo 460 gram esrar olduğu belirlendi.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.D tutuklandı.

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Uyuşturucu KapsülüHavalimanıUyuşturucu Kaçakçısı
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