Terledi yakalandı

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2017 günü, Fas Kazablanka'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir kişiden tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Terlediği de belirlenen 37 yaşındaki K.D'nin çantasında yapılan aramada 78 kapsül içerisinde esrar ele geçti.Terledi yakalandıYoğun şekilde terlemesi nedeniyle midesinde de uyuşturucu olabileceği değerlendirilerek MR'ı çekildi. Sindirim sisteminde de onlarca kapsül görüldü. Hastaneye götürülen K.D'nin sindirim sistemindeki kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı.180 kapsül de sindirim sisteminden çıkarıldı. 258 kapsülde 1 kilo 460 gram esrar olduğu belirlendi.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.D tutuklandı.