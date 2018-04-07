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Terkedilen 6 çocuğa belediye sahip çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde anne ve babası tarafından terk edildiği ileri sürülen 6 kardeşe Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Terkedilen 6 çocuğa belediye sahip çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde anne ve babası tarafından terk edildiği ileri sürülen 6 kardeşe Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:18
Terkedilen 6 çocuğa belediye sahip çıktı
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BELEDİYEDEN yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi'nde ikamet  eden Müslüm (18), Belgin (14), Şermin (13), Diyar (10), Helin (9) ve Umut  Y. (4)  kardeşleri ekonomik nedenlerden dolayı baba Reşit Y. üç yıl önce terk etti.

 Çocuklarına bakmakta zorlanan anne Fatma Y. de üç ay önce çocuklarını  bırakarak ortadan kayboldu.

  Bir süre dedeleri Abdulhekim Y. tarafından bakılan çocukların  durumunun bildirilmesiyle Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Sosyal İşler Daire  Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

 Çocuklara ilk etapta gıda ve giysi yardımında bulunan ekipler, her ay  düzenli olarak para yatırılan sosyal kart verdi.

Geçici ev talebini kabul etmemeleri üzerine çocukların kaldığı evin  beyaz eşya ve genel ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.  Çocukları ziyaret eden Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanı Selim  Elhansu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları  doğrultusunda çocukların ikamet ettiği evi görmek istediklerini aktardı.

  Çocukların sağlık durumlarını kontrol ettirdiklerini ifade eden  Elhansu, "Çocukların yaşadığı evde birçok eksik var. Bunları not ettik. Aileye  ilk etapta maddi yardımda bulunduk. Baba ile telefonda görüştük. Kendisi  Trabzon'daydı bugün Van'a geldi. Bundan sonra çocuklarının yanında kalacağını  söyledi. Biz de olayın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

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