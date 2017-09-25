Terk edilip aç bırakılan çocuklara devlet sahip çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Nur (42) ve Ahmet Elşaban (49) çifti Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 5 çocuğuyla birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da Yenibey Mahallesi'nde yaşamaya başlayan çiftlerden Nur Elşaban geçtiğimiz günlerde eşini ve 5 çocuğunu terk edip gitti.

Bunun üzerine çaresiz kalan baba Elşaban da en küçüğü 2 en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını evde bırakıp çalışmaya gitmek zorunda kaldı. Baba Elşaban dün de yanına çocuklarından Emad Elşaban'ı alıp Hasne (7), Hasan (8), Muhammet (2) ve Sidra Elşaban'ı (10) evde bırakıp çalışmaya gitti.

Evde aç kalan çocuklar bir süre sonra ağlamaya başladı. Mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen zırhlı yunus ekipleri çocukların pislik içinde olan bir evde tek başlarına kaldığını görünce çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ağlayan çocuklara, bakkaldan yiyecek alıp kendi elleriyle hazırlayıp yemeleri için verdi.

Polis çocukların kaldıkları ortam çok sağlıksız olduğu için çocuk polisi 4 çocuğu evden alıp emniyet müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan incelemede ailenin çocuklara bakabilecek durumu olmadığı ve çocukların çok sağlıksız ortamda kaldığı için çocuklara devlet sahip çıktı. Aileden 5 çocuk da alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Ancak önce çocukların karnı doyurulup, kıyafet alındı.