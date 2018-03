Terim, kavganın sebebini açıkladı: Edepsiz bir teklif aldım

TÜRKİYE Futbol Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'ye yaşanan saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İşte Terim'in açıklamaları:

"15 TEMMUZ'DAN DOLAYI KONUŞMADIM"

"Son günlerde gazeteler, televizyonlar birçok şey yazıp, çiziyor. Neden hemen konuşmadım? Bir defa 15-16 Temmuz hepimiz için çok önemli. Saygımdan dolayı açıklama yapmadım"

"AİLEME LAF SÖYLETMEM"

"Hadiselerde beni biliyorsunuz; ya en son konuşurum, ya hiç konuşmam. Az konuşurum. Baktım ki, bu ucuzluk ve iftiralar arasında yanlış anlaşılacak. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek istedim. Aşağı yukarı yarım asıra dayanan futbolun içinde olmamla, beni tanıyorsunuz. Ben her zaman doğruları söyledim. Benim için vatanım, bayrağım, Galatasaray önemli bir değerdir. Son olarak da ailem, vazgeçilmezimdir. Laf söyletmem"

"EDEPSİZ TEKLİF ALDIM, GEREĞİNİ YAPTIM"

"Ben bu olayı, bir babanın aileye sahip çıkması olarak görüyorum. Terim ailesinin babası benim. Ahmet'in ablasına yapılan bir taciz var. Kaç aydır da devam ediyormuş, keşke daha önce söyleselerdir. Edepsiz bir teklif aldım, ben de bu edepsiz teklife gittim, icabet ettim. Gereğini yaptım, konu bitince ayrıldım. Aileniz ile gidiyorsunuz, biri sizi rahatsız etti diye düşünün, siz de tepki verdiniz. Gazeteci saldırdı diye mi söylenir?

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

"1-2 yıl önce babasını kaybetmiş ve bana emanet edilmiş bir kadından, damadımın ablasından bahsediyoruz. Bir burun kırılma falan olursa, ben söylerim. Allah'a şükür 63 senedir denk gelmedik. Ben söylerim. Bir daha olsa, bir daha yaparım. Ben yaşadığım sürece aileme kimse dokunamaz. Ben her babaya, her anaya, her kardeşe, her aileye saygı duyuyorum. Hele hele bu bir yalnız kadın ise, onu kimse taciz edemez."

"BEN ORAYA İKİ KİŞİ GİTTİM"

"Bir yeri basmanın ne demek olduğunu bilmeyen yoktur. Ali Dürüst bana, orayı 20 kişiyle bastın sanıyordum dedi. Ben oraya 2 kişiyle gittim. Bu ailenin reisi, 2 evladıyla, kaç kişi olmadığını bilmeden gitti. Gider, gidecektir de. Ne basması? Sorunu çözmeye gittim. Edepsiz teklife icabet etmeye gittim. Sorunu çözdüm, ayrıldım. Erkeklerle halledilmesi gereken mevzular ne zamandan beri kadınlarla hallediliyor?"