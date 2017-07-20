Tepkili 'Havuç'

GEÇTİĞİMİZ hafta Bebek'te araç içerisinde görüntülendiği kumral güzel ve bir erkek arkadaşıyla birlikte sohbet eden Furkan Kızılay, gazetecilerin kendisini görüntülemesini istemedi.Genç oyuncunun, "Bebek'te kumral güzelle yakalandığı" haberlerine tepkili olduğu için tekrar objektiflere poz vermek istemediği öğrenildi.
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