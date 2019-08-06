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Tepkiler çığ gibi büyüyor! Moğollar, Kaz Dağları için konser verdi
Moğollar grubu, Kaz Dağları'nın civarına yapılmak istenen altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' kapsamında Çanakkale'de konser verdi.
GÜNDEM 06.08.2019, 11:41 Melike Temir
CAHİT Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal'dan oluşan Moğollar, Çanakkale'de bulunan Özgürlük Parkı'nda Kaz Dağları'nın civarına yapılması planlanan altın madenine tepki göstermek için konser verdi.
ÇOK SAYIDA İNSAN ŞARKILARA EŞLİK ETTİ
Sözcü'de yer alan habere göre; Mogollar grubunun konserine çok sayıda insan katıldı ve şarkılara eşlik etti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cahit Berkay'a teşekkür mahiyetinde seramik hediye etti.
ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ
Kaz Dağları'nın çevresine yapılmak istenen altın madenine çok sayıda ünlü isim de tepki gösterdi. Tarkan, Şahan Gökbakar, Kerem Bürsin gibi isimlerin tepki gösterdiği olayı şarkıcı Elif Kaya da soyunarak protesto etti.
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