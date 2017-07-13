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TEOG tercihleri ne zaman yapılacak? 2017 TEOG tercih robotu

TEOG tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, aldıkları puan dahilinde iyi bir lise tercihi yapmak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. TEOG tercih robotu ile almış oldukları puan dahilinde lise seçimlerini kolayca listeleyebilecek olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemi kullanacak. İşte, TEOG tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve yerleştirme sonuçları hakkında detaylı bilgiler

TEOG tercihleri ne zaman yapılacak? 2017 TEOG tercih robotu

TEOG tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, aldıkları puan dahilinde iyi bir lise tercihi yapmak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. TEOG tercih robotu ile almış oldukları puan dahilinde lise seçimlerini kolayca listeleyebilecek olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemi kullanacak. İşte, TEOG tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ve yerleştirme sonuçları hakkında detaylı bilgiler

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:07
TEOG tercihleri ne zaman yapılacak? 2017 TEOG tercih robotu
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TEOG tercihlerinin ne zaman yapılacağı binlerce öğrenci tarafından büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle TEOG sınavına giren öğrenciler şimdi de TEOG tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. Peki, TEOG tercihleri ne zaman yapılacak?

Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacaklar. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Öğrencilerin tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekiyor. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme gerçekleştiriliyor.

TEOG TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 AĞUSTOS’TA

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınıyor. 11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL İŞLEMLERİ

Okulların boş kalan kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,

• 14-18 Ağustos 2017,
• 21-25 Ağustos 2017,
• 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017
• 28 Ağustos 2017
• 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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