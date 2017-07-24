Temizlik görevlisi pencere silerken düşüp öldü

OLAY, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 1349 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Gökşin, temizlik yapmak için birinci katta bulunan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Gökşin, yaklaşık 5 metreden düştü. Önce tel çitlere çarpan Gökşin, ardından beton zemine düştü.Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Gökşin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Ahmet Gökşin, sinir krizi geçirdi. Ahmet Gökşin, "Oğlum keşke sen ölmeseydin de her gün kavga etseydik" diye gözyaşı döktü. Baba Gökşin, olay yerinde bulunanlar tarafından sakinleştirildi.Osman Gökşin'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.