Temelli'den, Yıldırım'ın "Kürdistan" çıkışına yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşup "Meclis'te Kürdistan mebusu" sözlerine yanıt verdi. Temelli, "Kürdistan der Kürtçe tabelayı indirirler. Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar" dedi.

Partisinin bayramlaşma programı kapsamında Şırnak ve ilçelerini gezen HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 31 Mart seçimlerinin öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Defolun gidin, yallah Kürdistan'a" sözlerini hatırlatarak, "Biz de dedik ki 'Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız.' İşte buradayız. Yine belediyemizdeyiz. Yine buradayız, yine hep beraberiz" dedi. "Peki, kim gitti" diye soran Temelli'ye yurttaşlar, "Onlar gitti" diye seslenirken, Temelli de "Kayyum gitti. Ne dedik bu kayyımları süpürüp atacağız. Cizre'den de sizlerle beraber kararlılığımızla, mücadelemizle, işte o kayyımu süpürüp attık. Bütün rezilliği ile hırsızlığıyla, yolsuzluğu ile süpürüp attık" diye konuştu. Temelli, "İstanbul'da da kayyımı söküp atacağız" dedi.

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürdistan yok" sözlerinin aksine dün Diyarbakır'da Kürtçe konuşması ve "Kürdistan mebusu" hatırlatmasına da değinen Temelli, şunları söyledi: "Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar. Neden Çünkü samimi değiller. Şimdi peşinde oldukları şey; 3 tane, 5 tane oydur. Bizim, bu samimiyetsiz, bu sahtekarlığa, bu kayyımcu anlayışa verecek tek bir oyumuz yok. Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler. Bitlis'te Kürtçe tabela indirilir ve bunlar gelirler bizim belediyelerimizin girişini X-ray cihazı kurallar. Ne arıyorsunuz? 'Suçlu arıyoruz' diyorlar. 'Bizden suçlu çıkmaz' dedim. Size bin kere söyledim; bizden insan çıkar insan. İçiyle dışıyla insan çıkar. Sen suçlu arıyorsan git o kayyumlarına. Kayyumlarını X-ray cihazlarından geçir. Geçir de suç gör. Adeta içlerinde suç yuva yapmış. Evet, çalmadıkları, çırpmadıkları şey kalmamış. Evet, bütün kentleri yağmalamışlar. Cizre'yi de yağmalamışlar ve bu anlayış hala iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Buna izin vermeyeceğiz."

'MUHATAP SAYIN ÖCALAN'DIR'

Açlık grevi eylemlerine ve PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere de dikkat çeken Temelli , "Sayın Öcalan bir kez daha Türkiye'ye demokratik siyaset içinde demokratik çözüm önerisini getirmiştir. Onurlu bir barış önerisini getirmiştir. Türkiye'nin özlemini duyduğu budur. Türkiye'nin özlemini duyduğu şey Kürt meselesinin muhataplarıyla bir an önce çözülmesidir. Bu meselenin muhatabı Sayın Öcalan'dır" diye konuştu.