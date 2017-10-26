Temelini Başbakan'ın attığı stada belediye ruhsat vermedi

İZMİR, Konak Belediyesi'nin Alsancak Stadı'nın yerinde yenilenmesi için yapılan inşaat ruhsatı başvurusuna olumsuz yanıt vermesinin şokunu yaşıyor. Başvuruyu yaklaşık 2 aydır değerlendiren ve Gençlik Spor Bakanlığı'ndan stat projesine yer altı otoparkı eklenmesini talep eden belediye, uzlaşma sağlayamayınca ruhsat talebine İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'nin uygulama esasları maddelerine uygun olmadığı için onay vermedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılının nisan ayında yenilenen otopark yönetmeliğine göre spor tesislerinde 30 oturma yeri için en az 1 otopark yeri ayrılması zorunlu tutuluyor.

2015'TE YIKILMIŞTI

Taraftarlar, ilk inşaat tarihi 1910'a dayanan ve 1971'deki Akdeniz Oyunları'ndan çürük raporuyla kapatıldığı 2014 yılının ağustos ayına kadar son haliyle hizmet veren Alsancak Stadı'na aynı yerinde, aynı genişlik, yükseklik ve ebatlarda yeniden inşa edilecek olmasına rağmen ruhsat verilmemesinin şaşkınlığını yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, bir dönem AVM olacağı tartışmaları yaşanan Alsancak Stadı'ndaki 4239 metrekarelik arazisini Gençlik Spor Bakanlığı'na geçen yıl stadyum yapılması şartıyla bedelsiz olarak devretmişti. Konak Belediyesi, 2014'te kapandıktan sonra 2015'te yıkılan stadın yeniden inşaatı için nazım imar ve uygulama imar planlarını meclisinden geçirmişti.

TARİHİ 100 YILA DAYANIYOR

Kentin spor tarihinde önemli bir yeri olan Alsancak Stadı'nın yeniden yapılması için projeye İzmir Şehir Plancıları Odası itiraz etmemiş, Anıtlar Kurulu da onay vermişti. Spor Bakanlığı'nın inşaat ruhsatını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla alması bekleniyor. Büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirten İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, "Alsancak Stadı'nın 100 yıllık tarihi var. Tüm İzmir, stadın tekrar yapılması konusunda birleşti. Hiçbir kurum ve kuruluştan itiraz çıkmadı. Bu kadar uzlaşmanın olduğu bir projeye inşaat ruhsatı verilmemesi çok anlamsız. Son aşamada ruhsat verilmemesinin izah edilecek bir tarafı yok. Alsancak Stadı her şeye rağmen yapılacak" dedi.

TEMELİNİ BAŞBAKAN ATTI

Alsancak Stadı'nın 15 bin kapasiteyle yeniden yapılması için sembolik temeli Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz 9 Eylül'de Göztepe ve Karşıyaka Stadı'yla birlikte attı. 3 yıl önce kapatılıp yıkılan stadın 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kapılarını yeniden açması planlanıyor. Stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 Nisan'da düzenlediği ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı İnşaat, arazide şantiyesini kurduktan sonra ruhsata tabi olmayan zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarına başlamıştı.

Toplam 22 bin 855 metrekarelik stat arazisinde eskiden olduğu gibi doğu ve batı yönünde, üzeri kapalı 2 tribün inşa edilecek. Güney yönündeki kale arkası tribün ise arazi yetersizliği nedeniyle iptal edilmişti. Statta kuzey yönünde yine eskiden olduğu gibi idari bina yapılacak. Binanın çatısı tribünlerle birlikte kaplanıp görüntü bütünlüğü oluşturulacak. Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 adet loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, güvenlik birimleri, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.