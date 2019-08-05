Temel Karamollaoğlu'dan Emine Erdoğan'ın açıklamalarına destek!

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamasına vurgu yaparak buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"İNŞALLAH ÖYLE OLUR"

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Salda Gölü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Salda Gölü konusu da umarım ki daha ileri noktaya gitmez. Sayın Emine Erdoğan da yapılaşmaya karşı paylaşımlarda bulundu. Konunun takipçisi olacağını ve bölgenin tahrip edilmeyeceğini ifade ediyor. İnşallah öyle olur" dedi. Karamollaoğlu, doğanın önemine vurgu yaparak "Doğayı tahrip ettiğinizde onu geri kazanmak hem çok zaman alır hem de büyük maddi kaynak gerektirir. Buna dikkat edilmesi gerekir" dedi.

EMİNE ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.