TEM'de feci kaza! Otomobil parçalandı, acı haber geldi
TEM otoyolunun Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobil ikiye bölündü. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
GÜNDEM 22.11.2019, 14:09
BEYKOZ'DA meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil parçalandı. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. TEM otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı.
1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Kazada ikiye ayrılan otomobilde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi öldü, biri kadın 2 kişi de ağır yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
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