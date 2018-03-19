TEM bağlantı yolundan ilginç manzara! Tersine gidiyorlar

TRAFİKTEN kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerledi. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda. Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. ’Bu kadar da olmaz’ dedirten o anlar da , bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı. Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.
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