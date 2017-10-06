Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104119
ALTIN
146.801
DOLAR
3.5976
STERLİN
4.7079
EURO
4.2045
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Televizyon haberleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Bursa’da bir bankanın ATM cihazına dolandırıcılar tarafından yapışkanlı düzenek kuruldu. Para yatıracağı sırada bu sistemi fark eden vatandaş, önce düzeneği söktü daha sonra polisi ekiplerine durumu bildirerek dolandırılmaktan kurtuldu

Televizyon haberleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Bursa’da bir bankanın ATM cihazına dolandırıcılar tarafından yapışkanlı düzenek kuruldu. Para yatıracağı sırada bu sistemi fark eden vatandaş, önce düzeneği söktü daha sonra polisi ekiplerine durumu bildirerek dolandırılmaktan kurtuldu

06 Ekim 2017 Cuma 10:50
Televizyon haberleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
banner404

AKILLI vatandaş dolandırıcılar tarafından kurulan düzeneği haberlerden takip ettiği için farkına vardığını söyledi. 
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki bir bankaya ait ATM’de meydana geldi. 33 yaşındaki Niyazi İşler para yatırmak için ATM’ye geldi. Bankamatikte para yatırma işlemini yapan İşler son anda ATM de düzenek olduğunu fark etti. Dolandırılmamak için düzeneği yerinden çıkaran genç adam daha sonra polis ekiplerine durumu bildirdi.

"Dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu"

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumun dolandırıcılık vakası olduğunu ortaya çıkardı. Yapışkanlı düzeneğin ATM'den çıkarılmasının ardından çekmek istediği parayı alan vatandaş, dikkati üzerine dolandırılmaktan kurtuldu. Olay yeri inceleme ekipleri, yapışkanlı düzeneği incelemek için emniyete götürürken, polis ekipleri de düzeneği kuran şahıs ya da şahısların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Düzeneği fark eden Niyazi İşler, "ATM ye para yatırmak için geldim. Düzenek olduğunu fark ettim. Bunu kopardım kenara koydum ve polis ekiplerine haber verdim. Daha önce basında gördüğüm kadarıyla aynı olduğunu fark ettim" dedi.

"Yapışkanlı düzenek nedir?"

Son zamanlarda bankamatiklerde sıkça görülen ve birçok vatandaşın bu düzenek yüzünden dolandırıldığı sistem de dolandırıcılar, ATM içine yapışkanlı bir düzenek yerleştiriliyor. ATM’den çekilmek istenen para bu düzeneğe takılıyor. Teknik bir sıkıntı olduğunu düşünen kullanıcı, ATM önünde ayrılırken, düzeneği yerleştiren kişiler gelip paraları alıyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaAtmATM CihazıDolandırıcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefes kesen narkotik operasyonu
Nefes kesen narkotik operasyonu
Oto change operasyonunda 4 tutuklama
Oto change operasyonunda 4 tutuklama
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim