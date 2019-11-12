Telefon konuşmaları olay olmuştu! Erdoğan'ın tek imzasıyla müdür oldu

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Saylak'ın yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi çok konuşulmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine AK Parti'den Milas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve aldığı oy oranıyla dikkat çeken Barış Saylak atandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu çok konuşulmuştu.

"ELİNİZİ ÖPMEYE GELİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde heyecanı ile dikkat çeken Saylak'ın "Baş tacısınız, Reis'im elinizi öpmeye gelmek istiyorum" sözüne, Erdoğan, "Annenin babanın elini öp" cevabını vermişti.

"BÜYÜKSÜN REİS'İN BÜYÜK"

Saylak, anne babasının vefat ettiklerini belirterek AK Parti grup toplantısına katılmak istediğini söylemişti. Telefonu kapatırken Saylak'ın "Büyüksün Reis'im, büyük" seslenişine Erdoğan, "Allah'tan başka büyük yok" şeklinde cevap vermişti.