Tel Abyad'da 6 yıl aradan sonra ezan okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Operasyonda kritik bölge olan Tel Abyad teröristlerden arındırıldı. Merkezin kurtarılmasıyla birlikte 6 yıl aradan sonra yeniden ezan ve tekbir sesleri yükseldi.

TEL ABYAD'DA TEKBİR VE EZAN SESİ

Teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerlerinden biri, ailesiyle yıllar sonra buluşurken duygusal anlar yaşandı. Ayrıca Tel Abyad'da 6 yıl sonra ezan sesi duyuldu.

TSK HIZLI İLERLİYOR

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad, harekatta Resulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, geçen hafta çarşamba günü (6 Ekim) Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolü altındaki kesimlerde bir güvenli bölge kurulması için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye'de tutuklu tüm DEAŞ militanlarından sorumlu olacağını açıklarkenABD Kongresi, Türkiye'nin operasyonunun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Kongre, Türkiye'ye mali yaptırımlar uygulamak için yasal girişim başlatmıştı.