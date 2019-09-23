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TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 750 bin kişi gezdi

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul), milli teknoloji hamlesine tanık olmak isteyen yüz binlerce kişi ziyaret etti.

GÜNDEM 23.09.2019, 11:59
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 750 bin kişi gezdi
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TEKNOFEST İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji  Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin  önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında düzenlenen  festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. Festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği  noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser,  atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı.TEKNOFEST kapsamında yabancı ve yerli girişimcilerin buluştuğu "Take  Off Uluslararası Girişim Zirvesi" ile "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları  Kurultayı" da düzenlendi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler Baykar  tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı, yerli ve  milli uçan araba Cezeri'yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip  Uçağı'nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı. Sergi alanında ise Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava  ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da yer aldı. İlk yerli  ve milli helikopter Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival  alanında sergilendi. Kara araçları bölümündeyse yolcularını mayın, balistik ve el yapımı  patlayıcılara karşı koruyan BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, kirpi ambulans  dahil dokuz araç yer aldı.Festivali nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. Altı gün  boyunca devam eden etkinlikte, her gün Solo Türk'ün başlattığı gösteri uçuşları  da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya'nın ünlü gösteri uçakları Russian  Knights Aerobatic Team, Rus SU-35 savaş uçağı ve MC-21 yolcu uçağının gösteri  uçuşlarını da izledi.

Eğitim ve eğlence bir arada

Çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaştan insan zamanını eğlenerek ve  öğrenerek geçirdiği atölye çalışmalarına katıldı. Bu yıl ki festivalde Türkiye  Teknoloji Takımı Vakfı standında Uzay Taşları, Robotumu Kodluyorum, Roketimi  Tasarlıyorum, Eğlenceli Robotik, Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Elektronik  Programlama, Robotik Kodlama, Mobil Uygulama ve Programlama ile Havacılık ve Uzay  atölyelerine büyük ilgi gördü.Festival coşkusu, 21 Eylül Cumartesi akşamı Murat Dalkılıç konseriyle  ikiye katlandı. Alanı dolduran on binlerce kişi Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik  ederek doyasıya eğlendi. Altı metreye kadar yükselip serbest uçuş deneyimi  yaşatan Dikey Rüzgar Tüneli, Türk Hava Kurumu Paraşüt Platformu, Gökbilim  Planetaryumu ve Bilim Seferberliği Planetaryumu'na da ziyaretçiler TEKNOFEST  boyunca büyük ilgi gösterdi.

19 farklı yarışma, 38 farklı kategori ve 3 milyon liradan fazla ödül

Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen  yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. 3 milyon liradan fazla ödülün  verildiği 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri 21-22  Eylül'de yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan katıldı ve kazananlara ödüllerini verdi.Festivalde, araştırma proje yarışmalarında Gazi, Hacettepe, Amasya,  Fırat, Celal Bayar, Eskişehir Teknik, İstanbul Bilgi ve Selçuk üniversitelerinin  projeleri birinci olurken, 40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya  Drone Kupası'nda da dereceye girenlere ödülleri verildi.

#Teknofest #İstanbul
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