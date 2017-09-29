Tekne faciasında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

ALINAN bilgiye göre, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.S. savcılıkça, E.A. çıkarıldığı mahkemece, S.B. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, eş zamanlı operasyon sonrası Düzce'de gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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