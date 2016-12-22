Tekmeci, akıl hastanesine sevk edildi

22 Aralık 2016 Perşembe 08:45
ANADOLU 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşmasına sanık Abdullah Çakıroğlu gelmedi. Hakim sanığın duruşmaya gelmeme nedenini sordu. Avukatı Şemsi Dak ise müvekkilinin Trabzon’da olduğunu belirtti. Çakıroğlu’nun ifadesinin alındığı ve duruşmaya katılmasının güvenlik sıkıntısı yarattığını söyleyen avukata mahkeme hakimi, “Öyle bir sıkıntı yok. Güvenlik güçlerimiz var. Duruşmalardan bağışık tutmadık. Duruşmaları takip etsin yoksa bu kaçma olarak algılanır” dedi.
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