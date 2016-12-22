Tekmeci, akıl hastanesine sevk edildi

İstanbul’da halk otobüsünde seyahat eden hemşire Ayşegül Terzi’yi darp eden Abdullah Çakıroğlu’nun yargılandığı dava dün Kartal Anadolu Adliyesinde görüldü. Mahkeme, Çakıroğlu’nun akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’nda gözlem altına alınmasına karar verdi

ANADOLU 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşmasına sanık Abdullah Çakıroğlu gelmedi. Hakim sanığın duruşmaya gelmeme nedenini sordu. Avukatı Şemsi Dak ise müvekkilinin Trabzon’da olduğunu belirtti. Çakıroğlu’nun ifadesinin alındığı ve duruşmaya katılmasının güvenlik sıkıntısı yarattığını söyleyen avukata mahkeme hakimi, “Öyle bir sıkıntı yok. Güvenlik güçlerimiz var. Duruşmalardan bağışık tutmadık. Duruşmaları takip etsin yoksa bu kaçma olarak algılanır” dedi.