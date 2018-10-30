Teklif Meclis'e sunuldu! Uymayana 5 bin TL ceza kesilecek

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. Teklifte ayrıca sigara satışının kapalı dolapta yapılması isteniliyor.Buna göre sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak.

43 MADDEDEN OLUŞUYOR

TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin Perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

SAĞLIKTA ŞİDDET FAİLLERİ SERBEST KALMAYACAK

Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek. Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

SİGARA KAPALI DOLAPTA SATILACAK

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.