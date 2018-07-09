Tekirdağ Çorlu'da tren kazası

KAPIKULE-İSTANBUL seferini yapan 6 vagonlu bir yolcu treni, Tekirdağ'da Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı.6’sı personel toplam 368 kişiyi taşıyan trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede devrildi.Kaza yerinin karayolundan yaklaşık 3 kilometre uzakta olması kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi. Yardım etmek isteyen vatandaşlar da traktör ve iş makineleri ile bölgeye gitmeye çalıştı.Olayın ardından bölgeye 100’den fazla ambulans ve yardım ekibi sevk edildi.Kaza yerine arazi ve paletli araçlar yönlendirilirken, ambulans ve kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Son sayıyı ise bu sabah Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ verdi. Akdağ ölü sayısının 24'e yükseldiğini söylerken, yaralı sayısı da 124 olarak açıklandı.

Recep Akdağ, Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile birlikte kameraların karşısına geçti.





"Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır." diyen Akdağ şunları söyledi:

"Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir. Hasta yakınları Sağlık Bakanlığımızın 184 numaralı telefon hattından hastanedeki yakınlarının durumları ile ilgili bilgi alabilirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Akdağ bir gazetecinin, "Kaza ile ilgili gözaltı işlemi olup olmadığı" sorusu üzerine, savcılığın gerekli çalışmayı yaptığını bildirdi.

SON KONTROL NİSAN AYINDA

Basın toplantısında konuşan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, rayların son kontrolünün nisan ayında yapıldığını söyledi."Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması g"Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha

ereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır.”



YARALI SAYISI 124

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, kazanın ardından hastanelere 318 yaralının başvurduğunu belirterek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 124 hastamız şu anda müşahede ve tedavi altında. Durum bu, yaralı sayısı bu. Tüm milletimize geçmiş olsun. Ölenlere, hayatını kaybedenlere Cenabıhaktan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Öte yandan, Kaza sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ekipleri, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile belediyelere ait bağlı iş makinelerinin katıldığı çalışmalar gece boyunca sürdü.







Çalışmalar, Tekirdağ yönü için getirilen demiryolu vinci ve 6 kepçenin katılmasıyla 03.00-04.00 saatlerinde yoğunlaşırken, çelik halatlarla

devrilen vagonlar kaldırıldı. Çalışmalar, Tekirdağ yönü için getirilen demiryolu vinci ve 6 kepçenin katılmasıyla 03.00-04.00 saatlerinde yoğunlaşırken, çelik halatlarladevrilen vagonlar kaldırıldı.

Vagonların altından bazı yolcuların cenazeleri çıkarılırken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında

bilgi aldı.





Kaza alanı ile köy yolu arasındaki tarlaların 20-30 santimetre balçıkla kaplanması nedeniyle cenazeler zırhlı personel taşıyıcıyla nakledildi.





Arama kurtarma ekiplerinin tamamına yakını kaza alanında ayrıldı. Jandarma ve askerlerin güvenlik önlemleri ise devam ediyor.



GEÇİCİ YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Kazasıyla ilgili 2 makinist ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:19