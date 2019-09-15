Tekin'den farklı çıkış: Acil erken seçim yapılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı yapmayacaklarını söylemesine karşın, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin farklı bir çıkış yaptı. Tekin, acilen erken seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Sözcü’den Başak Kaya’ya konuşan CHP’li Tekin, Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa ederken kullandığı “AK Parti, Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretme kapasitesini kaybetmiştir” sözlerinin doğru olduğunu söyledi.

‘AKP DÖNEMİ BİTTİ’

“Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım. AKP dönemi bitti. Yeni dönemin nasıl kurulacağını konuşmaya geç bile kaldık” yorumunu yapanh Tekin, şöyle devam etti:

“Nasıl çözülecek bu sorunlar? AKP’nin çözecek hali mi var? Pelikanlar, damatlar, yandaşlar zaten nefessiz kalmış durumda. Peki bu sorunlar kendi kendilerine mi çözülecek? Millet çözecek. Millet sorunları nasıl çözer? Çözüm sandıktır. Başka çözüm yoktur. Sandık milletin önüne konur. Millet gider, orada tüm sorunları halleder. Kendisine yakışan bir hükümet seçer, o hükümet de kolları sıvar işe başlar. Fırtına patladı. Kaptan ne yapacağını bilmiyor. Türkiye kayalıklara sürükleniyor. Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor. Acilen erken seçim yapılması gerekiyor.”

KILIÇDAROĞLU ‘ÇAĞRI YAPMAYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 29 Ağustos’ta partisinin Afyon’daki çalıştayında şunları söylemişti: “CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli.”