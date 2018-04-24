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Tekel büfesinden silahlı soygun

Bağcılar'da maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından bir tekel büfesinden 3 bin 500 lira ve çok sayıda sigara gasbedildi.

Tekel büfesinden silahlı soygun

Bağcılar'da maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından bir tekel büfesinden 3 bin 500 lira ve çok sayıda sigara gasbedildi.

24 Nisan 2018 Salı 08:10
Tekel büfesinden silahlı soygun
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ALINAN bilgiye göre, Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki tekel  büfesine çalıntı otomobille gelen maskeli 3 kişi, iş yeri sahibine silah  doğrulttu. Daha sonra 3 bin 500 lira ve kartonlar içinde çok sayıda sigarayı  gasbeden bu kişiler, aynı otomobille kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,  şüphelilerin eşkalini belirlemek için dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını  inceledi.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobilden inerek iş yerine  girdikleri, silahı büfe sahibine doğrulttukları ve sigaraları poşete doldurdukları görülüyor.

Polis, kaçan gaspçıların yakalanması ve çalıntı otomobilin bulunması  için çalışma başlattı.

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BağcılarTekel Büfesinden Silahlı Soygun
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