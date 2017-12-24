Tek tip kıyafet düzenlemesinin tarihi belli oldu!

OLAĞANÜSTÜ hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni düzenlemenin 1 ay içerisinde uygulamaya gireceğini söyledi.

"BİR AY İÇERİSİNDE UYGULAMAYA GİRECEK"

İşte Bozdağ'ın konuyla ilgili sözleri:

Milletimizin bizden talebiydi bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir.