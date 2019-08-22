Tek tek açıkladı: cemaatçilere operasyon! Nurcu, Süleymancı, Menzilci...

İlahiyatçı-yazar Sait Çamlıca, FETÖ'nün bürokrasi içerisinde kendisini ‘Ehli Sünnet’ kisvesi altında sakladığını iddia etti.

FETÖ'ye yönelik uyarılar yapan ilahiyatçı-yazar Sait Çamlıca "Ehli Sünnet" kamuflajlı tuzağa dikkat çekti.

FETÖ'nün bürokrasi içerisinde kendisini ‘Ehli Sünnet’ kisvesi altında sakladığı iddiasında bulunan Çamlıca, "FETÖ’nün siyasi ayağı ve bürokrasi ayağına operasyon yapılınca, alınacak isimlere çok şaşıracaksınız! ‘Biz bunu Nurcu, Süleymancı, Menzilci, İskenderpaşa ekibinden sanıyorduk’ diyenler çok olacak..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de halen aktif şekilde faaliyetlerine devam eden bazı cemaat ve tarikatları hedef alan Çamlıca, şu açıklamalarda bulundu;

"Nurcuların, Süleymancıların, İsmailağa’nın, Menzil’in, İskenderpaşa’nın ZİHNİYET olarak FETÖ’dan farksız olduğunu anlamamışsanız, 15 Temmuz’dan ders almamışsınız demektir..."