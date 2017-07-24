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Tek hayali askere gidebilmekti: Yürek burkan hikaye

İZMİR’de kullandığı motosikletten düşünce arkadan gelen kamyonetin altında kalıp yaşamını yitiren 26 yaşındaki Arda İnellioğlu’ndan geriye yürek burkan hikayesi kaldı. Aşırı kilolu olan İnellioğlu’nun, askere gidebilmek için mide küçültme ameliyatı olup zayıfladığı, önümüzdeki celp döneminde de silah altına alınacağı belirtildi

Tek hayali askere gidebilmekti: Yürek burkan hikaye

İZMİR’de kullandığı motosikletten düşünce arkadan gelen kamyonetin altında kalıp yaşamını yitiren 26 yaşındaki Arda İnellioğlu’ndan geriye yürek burkan hikayesi kaldı. Aşırı kilolu olan İnellioğlu’nun, askere gidebilmek için mide küçültme ameliyatı olup zayıfladığı, önümüzdeki celp döneminde de silah altına alınacağı belirtildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:07
Tek hayali askere gidebilmekti: Yürek burkan hikaye
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İZMİR - Çeşme karayolunun Barbaros Mahallesi, Tepe Kahve mevkisinde meydana gelen kazada, Arda İnellioğlu, kullandığı plakasız motosikletten düştü. Yolda sürüklenen İnellioğlu’na arkasından gelen kamyonet çarptı. Ağır yaralanan İnellioğlu, ambulansla kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’ne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Uzunkuyu Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri ve yakınlarındaki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu motosikletliye çarpan kamyoneti Çeşme’de buldu. Kamyonet sürücüsü 61 yaşındaki R.K. ile yanındaki 50 yaşındaki Ş.D. gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ASKERE GİDEBİLMEK İÇİN MİDESİNİ KÜÇÜLTTÜRMÜŞ

Arda İnellioğlu’ndan geriye yürek burkan hikayesi kaldı. Talihsiz gencin askere gitmek için midesini küçültme ameliyatıyla kilo verdiği, bu celp döneminde silah altına alınacağı, önümüzdeki günlerde Narlıdere’deki birliğine teslim olmayı beklediğiÿbelirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AskerYürek Burkan
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