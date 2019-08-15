Tehlikeli provokasyon! 100 mezarı yıkıp üzerlerine yazı yazdılar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 100'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı. Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi. Olayı terör örgütü DEAŞ gerçekleştirmiş gibi dursa da bu tehlikeli provokasyonu kimin yaptığı bilinmiyor. Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.