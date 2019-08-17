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Tehlikeli mezar provokasyonunda 6 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıkta bulunan 100'e yakın mezarın tahrip edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM 17.08.2019, 12:48 Melike Temir
Tehlikeli mezar provokasyonunda 6 gözaltı
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 100'e yakın mezar taşı, şüpheliler tarafından kırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti. Mezarların üzerine "Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz" diye yazı yazılmıştı. Emniyet güçleri, konuyla ilgili hemen harekete geçti.

VALİLİK DUYURDU: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Reyhanlı ilçemize bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Asri mezarlıkta 15 Ağustos 2019 günü meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayı ile ilgili olarak emniyet güçlerince 6 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."

#mezar provokasyonu #gözaltı #Hatay #reyhanlı
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