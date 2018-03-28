Tehlikeli gerginlik! Zabıtalar karşı karşıya geldi

KARTAL'DAKİ Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenlerin park probleminin çözümü için otopark yapmaya çalışan İBB zabıta ekipleri ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. İki belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan uzun süren gerginlik, yetkililerin anlaşmasıyla sona erdi.
İBB ZABITA EKİPLERİ İLE KARTAL BELEDİYESİ ZABITALARI TARTIŞTI
Kartal'da İBB Zabıta Ekipleri ile Kartal Belediyesi Zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi.
OTOPARK ÇALIŞMASINA KARŞI ÇIKTILAR
İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne araçlarıyla gelenlerin park sorunun çözmek için caddede bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre ise Kartal Belediyesi ekipleri otopark yapacak İBB ekiplerine karşı çıktı. Çalışmaları istemeyen Kartal Belediyesi kalabalık şekilde gelerek İBB Zabıta ekiplerini engellemek istedi.
POLİSİN GELMESİNİN ARDINDAN OLAY ÇÖZÜME KAVUŞTU
Yer yer tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekiplerinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlanırken, alana iş makinesi çekildi, zabıta ekipleri de ayrıldı.
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