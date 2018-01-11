Teğmen, karısını elleriyle emniyete teslim etti! 2'si de itirafçı oldu

KOCAELİ'DE FETÖ tarafından katalogtan gösterilerek evlendirilen ve daha önce hakkında işlem yapılan teğmen, bu kez eşini emniyete kendi elleri ile teslim etti. Kadın öğretmenin itirafçı olacağı öğrenildi.

KATALOGDAN BEĞENİP EVLENEN TEĞMENİN EŞİ İTİRAFÇI OLDU

FETÖ tarafından katalogtan beğendirilip evlendirilen teğmen ve öğretmen eşi itirafçı oldu.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Teğmenin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÖĞRETMEN EŞ TESLİM OLDU

Bu gün ise FETÖ'nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi de FETÖ'nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürülüğüne gelerek teslim oldu.

Teslim olan kişileri emniyetteki sorguları devam ediyor.