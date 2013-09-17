TED eğitim meşalesini yaktı

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TED Alanya koleji 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ortaokul birincisi Feride İlayda Uyar tarafından meşale yakıldı. Törende Yönetim Kurulu Başkanı Hulki Çakıcı ile yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli hazır bulundu. TED Alanya Koleji Genel Koordinatörü ve İlköğretim Okulu Müdürü İzzet Akdikmen yaptığı konuşmada yeni bir eğitim-öğretim sezonuna başlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Eğitim ve öğretim yuvası olarak TED Alanya Kolejinde, beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, bilimi hurafeden ayırmak gerektiğini vurgulayan Akdikmen, "Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) kurulmasına vesile olan Atatürk’ü ve onun izinden yürüyen silah arkadaşlarını, devlet adamlarını okullarda daha iyi tanıyor, bu millet için yaptıklarını öğreniyor, onların emanetini nasıl korumamız gerektiği hususunda bilinçleniyoruz" dedi. Öğretmenleri temsilen kürsüye gelen fen ve teknik öğretmeni Seyhun Peker ise, öğrencilere seslenerek, ”TED’li olmanın ayrıcalığını bizlerle birlikte bu okulda bulunduğunuz her saniye hissedeceksiniz. TED Alanya Koleji’nin yol gösteren ışığında, yepyeni umut dolu bir başlangıca ortak olduğunuz için hepinizi kutluyorum. Geleceğin özgür ve kalkınmış Türkiye’sini yaratacak olan sizlerin okul öncesinden başlayarak tüm eğitim sürecinizle başarıdan başarıya koşan bireyler olarak yetişmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.